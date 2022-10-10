Об этом сообщает городской голова Борис Филатов в своем телеграмме .

Он отмечает оставаться в укрытиях, поскольку возможны повторные прилеты.

Ранее о взрывах сообщало "Общественное. Днепр". Первый взрыв прогремел в 08:25.

Далее о взрывах сообщали в 08:33 и 08:59 . В 09:04 "Общественное" сообщило об очередной серии взрывов.

По информации, предоставляемой местными телеграммами-каналами, в городе есть перебои со связью, плохо работает мобильный интернет, а в некоторых районах нет воды .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb