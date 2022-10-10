В Днепре прогремели взрывы
В Днепре 10 октября прозвучала серия взрывов
Об этом сообщает городской голова Борис Филатов в своем телеграмме .
Он отмечает оставаться в укрытиях, поскольку возможны повторные прилеты.
Ранее о взрывах сообщало "Общественное. Днепр". Первый взрыв прогремел в 08:25.
Далее о взрывах сообщали в 08:33 и 08:59 . В 09:04 "Общественное" сообщило об очередной серии взрывов.
По информации, предоставляемой местными телеграммами-каналами, в городе есть перебои со связью, плохо работает мобильный интернет, а в некоторых районах нет воды .
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