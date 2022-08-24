В Днепре прогремели взрывы
В ночь с 23 на 24 августа жители Днепра услышали мощные взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Днепре и Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в 23.57. По состоянию на 00:30 она продолжается, жителей региона просят оставаться в укрытиях.
Официальной информации о взрывах пока нет. Жители сообщили, что слышали мощные звуки не раз, впервые около 00:15.
Новость будет дополняться...
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