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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Днепре прогремели три мощных взрыва

В Днепре прогремели три мощных взрыва

11 мартa, 2022 пятница
06:35

Очевидцы сообщают о как минимум трех мощных взрывах, прогремевших рано утром 11 марта.

Сообщается, что в короткий интервал времени прогремели уже три взрыва.

Отметим, что это первые взрывы в Днепре с начала войны.

В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают не выходить из укрытий, не подходить к окнам.

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