В Днепре прогремели три мощных взрыва

Сообщается, что в короткий интервал времени прогремели уже три взрыва.

Отметим, что это первые взрывы в Днепре с начала войны.

В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают не выходить из укрытий, не подходить к окнам.

Напомним, примерно в то же время 4 взрыва прогремели в Луцке , возможно был поврежден аэродром.

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