В Днепре прогремели три мощных взрыва
Очевидцы сообщают о как минимум трех мощных взрывах, прогремевших рано утром 11 марта.
Сообщается, что в короткий интервал времени прогремели уже три взрыва.
Отметим, что это первые взрывы в Днепре с начала войны.
В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают не выходить из укрытий, не подходить к окнам.
- Напомним, примерно в то же время 4 взрыва прогремели в Луцке , возможно был поврежден аэродром.
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