В Днепре прогремела серия взрывов

Об этом Еспресо.TV сообщили жители Днепра.

По словам местных, они давно не слышали столь мощных взрывов. Прогремело, как минимум 5 громких звуков.

Воздушная тревога была объявлена в 19:50. Взрывы раздались примерно в 20:55-21:00.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал оставаться в укрытии до окончания тревоги.

В 21:25 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.

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