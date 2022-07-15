В Днепре прогремела серия взрывов
Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов
Об этом Еспресо.TV сообщили жители Днепра.
По словам местных, они давно не слышали столь мощных взрывов. Прогремело, как минимум 5 громких звуков.
Воздушная тревога была объявлена в 19:50. Взрывы раздались примерно в 20:55-21:00.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал оставаться в укрытии до окончания тревоги.
В 21:25 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.
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