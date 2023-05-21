В Днепре сработало ПВО
Вечером субботы, 20 мая, в Днепре сработало ПВО
Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.
Глава ОВА Сергей Лысак заявил о работе ПВО.
"Сохраняйте спокойствие и пока находитесь в безопасных местах. Охранники неба работают!", - пишет Лысак.
Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась с 22:36 до 00:04. Информация о взрыве поступила в 22:38. В 23:34 появилась информация о повторных взрывах.
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