В Днепре сработало ПВО

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

Глава ОВА Сергей Лысак заявил о работе ПВО.

"Сохраняйте спокойствие и пока находитесь в безопасных местах. Охранники неба работают!", - пишет Лысак.

Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась с 22:36 до 00:04. Информация о взрыве поступила в 22:38. В 23:34 появилась информация о повторных взрывах.

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