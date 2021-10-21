В Днепре предприниматели устанавливали бэушные детали на боевую технику для ООС под видом новых, - ОГПУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры Днепропетровской области разоблачены должностные лица частного предприятия, которые наладили схему по присвоению бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники (ч. 3 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, предприятие победило в тендере на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн.

Отмечается, что тендерная документация содержала сведения о якобы имеющихся разрешениях на помещение, а также проведение таких работ.

"Используя арендованное помещение, работники предприятия разбирали подержанную технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых. С целью легализации своих действий они заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности. В дальнейшем такая техника направлялась в зону проведения ООС", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранителями проведен ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъята документация, военная техника, автомобили и тому подобное.