В Днепре предприниматели устанавливали бэушные детали на боевую технику для ООС под видом новых, - ОГПУ
В Днипре правоохранители разоблачили схему установки бывших в употреблении деталей на боевую технику для ООС под видом новых. Злоумышленники присваивали госсредства
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры Днепропетровской области разоблачены должностные лица частного предприятия, которые наладили схему по присвоению бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание военной техники (ч. 3 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, предприятие победило в тендере на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн.
Отмечается, что тендерная документация содержала сведения о якобы имеющихся разрешениях на помещение, а также проведение таких работ.
"Используя арендованное помещение, работники предприятия разбирали подержанную технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых. С целью легализации своих действий они заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности. В дальнейшем такая техника направлялась в зону проведения ООС", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранителями проведен ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъята документация, военная техника, автомобили и тому подобное.
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