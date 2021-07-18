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В Днепре повесилась выпускница, не поступившая в вуз

18 июля, 2021 воскресенье
10:10
Общество

В городе Днепре произошла трагедия на улице Анны Ахматовой

В частном доме обнаружили повешенной на перекладине девушку, 2005 года рождения, передает Еспресо.TV .

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что девушка повесилась на электрическом проводе.

К расследованию случившегося подключились следователи. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы суицида, рассказывает местный портал Наш город .

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По данным Информатор.dp.ua , девушка оставила предсмертную записку, в которой написала, что покончила жизнь самоубийством из-за того, что после окончания школы не смогла поступить в высшее учебное заведение.

Тело обнаружила мать.


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