В Днепре повесилась выпускница, не поступившая в вуз

В частном доме обнаружили повешенной на перекладине девушку, 2005 года рождения, передает Еспресо.TV .



На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что девушка повесилась на электрическом проводе.



К расследованию случившегося подключились следователи. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы суицида, рассказывает местный портал Наш город .



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По данным Информатор.dp.ua , девушка оставила предсмертную записку, в которой написала, что покончила жизнь самоубийством из-за того, что после окончания школы не смогла поступить в высшее учебное заведение.



Тело обнаружила мать.





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