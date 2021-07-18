В Днепре повесилась выпускница, не поступившая в вуз
В городе Днепре произошла трагедия на улице Анны Ахматовой
В частном доме обнаружили повешенной на перекладине девушку, 2005 года рождения, передает Еспресо.TV .
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что девушка повесилась на электрическом проводе.
К расследованию случившегося подключились следователи. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы суицида, рассказывает местный портал Наш город .
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По данным Информатор.dp.ua , девушка оставила предсмертную записку, в которой написала, что покончила жизнь самоубийством из-за того, что после окончания школы не смогла поступить в высшее учебное заведение.
Тело обнаружила мать.
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