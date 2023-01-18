Об этом в эфире телемарафона 18 января сообщила советница главы Днепропетровской ОВ Наталья Бабаченко.

"Спасательная операция завершилась вчера. Сейчас российская ракета унесла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За эти сутки опознали только 3 человека. 17 человек остаются без вести пропавшими — разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не узнали", – сказала она.

Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей — находящиеся в больнице брат и сестра. Сейчас над ними оформляют опеку бабушка и дядя. Еще одна девочка четырех лет на момент взрыва была в гостях у бабушки, сейчас она оформляет опеку над внучкой.

В результате российской атаки без жилья осталось около 400 человек, подчеркнули в ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb