В Днепре после ракетного удара без вести пропавшими считают 17 человек, 12 тел и фрагментов не идентифицированы, - ОВА
В Днепре в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке 14 января без вести пропавшими считают 17 человек, 12 тел и фрагментов еще не идентифицированы
Об этом в эфире телемарафона 18 января сообщила советница главы Днепропетровской ОВ Наталья Бабаченко.
"Спасательная операция завершилась вчера. Сейчас российская ракета унесла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За эти сутки опознали только 3 человека. 17 человек остаются без вести пропавшими — разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не узнали", – сказала она.
Сиротами, по уточненной информации, остались трое детей — находящиеся в больнице брат и сестра. Сейчас над ними оформляют опеку бабушка и дядя. Еще одна девочка четырех лет на момент взрыва была в гостях у бабушки, сейчас она оформляет опеку над внучкой.
В результате российской атаки без жилья осталось около 400 человек, подчеркнули в ОВА.
- Из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 45 погибших людей .
- Из-за ракетного удара по Днепру 236 квартир в доме не подлежат восстановлению .
- Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.
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