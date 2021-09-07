В Днепре почтили память участников антикоммунистического движения, расстрелянных в 1921 году

Об этом сообщает Радио Свобода.

На мероприятие собралось несколько десятков человек.

Как рассказал представитель Украинского института национальной памяти Игорь Кочергин, в конце августа-начале сентября 1921 года, в тогдашнем Екатеринославе расстреляли 52 украинских повстанцев, в частности лидеров повстанческого движения, которые выступали против большевистской власти.

По словам историка, их формирования действовали на Криворожье, Верхнеднепровщине, Новомосковщине, Солонянщине.

"Их расстреливали тихо, без всякой регистрации. Трудно узнать точно, где они похоронены. Есть данные, что ЧК была на нынешней улице Вернадского, бывшей Дзержинского. Там удерживали заключенных. А затем расстреливали или хоронили в Жандармской балке, точную локацию очень трудно найти, надо проводить дополнительные исследования. Большевики, как бандитская структура, не оставляли никаких документов, поскольку понимали, что совершают преступления", - отметил Кочергин.

Среди расстрелянных было девять женщин, также были люди разных национальностей, рассказал краевед Николай Чабан.

"Среди расстрелянных сто лет назад были бывшие просветители, в частности девушки. Вера Бабенко и ее сестра. Вере было 19 лет. Сестры были связными Екатеринославского повстанческого центра с повстанкомом украинского правительства за рубежом, который возглавлял Симон Петлюра. За Украину погибли не только украинцы , а люди разных национальностей. Главенствующей фигурой был Гелев - врач, серб по национальности, который организовывал повстанческое движение. И я вспомнил еще Филиппа Щукина - просветителя, который погиб в 30 лет. Он был русским, но полностью посвятил себя Украине", - рассказал Чабан.

52 расстрелянных повстанцев вспомнили поименно. Также зачитали имена украинских бойцов, погибших в августе 2021 года на Донбассе.

Священник ПЦУ отслужил панихиду.

