Об этом сообщили на сайте Наш Город.

Стало известно, что в рамках проекта занятия будут проходить на базе двух внешкольных учебных заведений группами до 15 человек два раза в неделю продолжительностью в полтора часа.

"Руководитель "Просвіти" Сергей Тютюнник обратился к нам и предложил расширить географию клуба по изучению украинского языка. Мы приняли предложение и предложили несколько помещений. Сейчас для удобства слушателей выбраны две локации - на правом и левом берегу города. Здесь есть укрытие на случай воздушных тревог. Глядя на участников, приятно наблюдать за их вдохновенностью, они приняли для себя решение общаться на украинском, несмотря на то, что определенную часть своей жизни говорили только на русском. Слушатели старательны, они получают домашние задания, а в целом совет для всех, кто так же переходит на украинский, - не бояться и верить в себя. А чтобы процесс шел быстрее, нужно читать украинскую литературу", - отметила директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета Дарья Била.

В то же время глава Сичеславской городской "Просвіти" Сергей Тютюнник отметил, что раньше курсы украинского языка были с теоретическим направлением, но на этот раз решили организовать разговорные клубы, потому что чувствуют желание людей общаться на украинском.

7 апреля в Киеве заработали курсы украинского языка для временных переселенцев.

5 июня стало известно, что на франковщине будут проводить курсы украинского языка для переселенцев.

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