English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура В Днепре открыли разговорные клубы по изучению украинского языка

В Днепре открыли разговорные клубы по изучению украинского языка

4 сентября, 2022 воскресенье
15:13
Культура

Департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета совместно с Днепровским городским объединением Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко открыли разговорные клубы по изучению украинского языка

Об этом сообщили на сайте Наш Город.

Стало известно, что в рамках проекта занятия будут проходить на базе двух внешкольных учебных заведений группами до 15 человек два раза в неделю продолжительностью в полтора часа.

"Руководитель "Просвіти" Сергей Тютюнник обратился к нам и предложил расширить географию клуба по изучению украинского языка. Мы приняли предложение и предложили несколько помещений. Сейчас для удобства слушателей выбраны две локации - на правом и левом берегу города. Здесь есть укрытие на случай воздушных тревог. Глядя на участников, приятно наблюдать за их вдохновенностью, они приняли для себя решение общаться на украинском, несмотря на то, что определенную часть своей жизни говорили только на русском. Слушатели старательны, они получают домашние задания, а в целом совет для всех, кто так же переходит на украинский, - не бояться и верить в себя. А чтобы процесс шел быстрее, нужно читать украинскую литературу", - отметила директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета Дарья Била.

В то же время глава Сичеславской городской "Просвіти" Сергей Тютюнник отметил, что раньше курсы украинского языка были с теоретическим направлением, но на этот раз решили организовать разговорные клубы, потому что чувствуют желание людей общаться на украинском.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Днепр
Читайте также:
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
2 сентября, 2022 пятница
Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
російський атомний підводний човен
3 сентября, 2022 суббота
Российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море, - Bild
Герхард Шредер
3 сентября, 2022 суббота
Шредер заявил, что идея Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
4 сентября
15:50
Фьюри выдвинул новый ультиматум Усику
15:37
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского капитана, - офицер ВСУ Штефан
15:34
В Каменце-Подольском объявили трехдневный траур
15:29
В правительстве назвали количество крылатых ракет, выпущенных РФ по Украине
15:20
Зеленский с президентом Еврокомиссии фон дер Ляен обсудили выделение следующего транша макрофинансовой помощи Украине от ЕС
15:19
Эксклюзив
Если Путину сейчас не удастся мобилизовать достаточное мясо, война закончится быстрее, - военный эксперт Притула
15:10
Эксклюзив
Армия РФ деградирует и скатывается к уровню Второй мировой войны, - военный эксперт Притула
14:55
Эксклюзив
На юге остается 20 тыс. находящихся в оперативном окружении российских военных - офицер ВСУ Березовец
14:46
На фото Владимир Зеленский
Зеленский ответил на петицию о легализации порно
14:45
На фото Зеленский и Джонсон
Зеленский рассказал о звонке Джонсона в первые часы после вторжения РФ
14:07
Россия за полгода вторжения совершила 500 преступлений против культурного наследия Украины, - Минкульт
13:52
Петр Порошенко
Надо навсегда отбить у Путина желание использовать атомные станции для терроризма, - Порошенко
13:48
Усик рассказал, с кем хочет провести бой, кроме Фьюри
13:29
Ярослав Железняк
ВР может рассмотреть два законопроекта о двойном гражданстве в Украине уже в ближайшую неделю, - нардеп Железняк
13:28
В Мариуполе оккупанты не убирают тела погибших из-под завалов домов, их грызут собаки, - советник мэра
13:27
Свято-Николаевский собор УПЦ (МП). Горишни Плавни
Настоятель собора УПЦ (МП) в Горишних Плавнях убеждал мать убитого россиянами воина, что идет не война, а "спецоперация", - СМИ
13:14
Эксклюзив
На Восточном направлении у врага уменьшилось количество пехоты, - лейтенант Нацгвардии Назаренко
13:12
Олаф Шольц
Немецкая парламентская коалиция согласовала третий пакет помощи населению на 65 млрд евро
13:05
На этой неделе Украина получит от ЕС транш в 5 млрд евро, - Шмыгаль
12:51
Прогноз погоды от Диденко: украинцев ожидает солнечное начало недели без дождей
12:48
"Не доброе утро в Очакове": рашистами уничтожены несколько тысяч тонн зерна
12:41
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: "Ответственные украинцы должны сделать все, чтобы преодолеть колониальное сознание, потому что оно стало инструментом гибридной войны"
12:41
Бывший президент США Обама получил телевизионную премию "Эмми"
12:21
"Как бомжи": оккупант пожаловался на плохое обеспечение новых подразделений, - перехват ГУР
12:01
Больницы, школы, гостиница и музей: Ким рассказал, куда попали вражеские ракеты в Николаевской области
11:48
Путин может отказаться от участия в саммите G20 из-за опасений о безопасности
11:37
В эти сутки враг выпустил более 10 ракет по Украине, две из них сбила наша система ПВО
11:26
В ЕС заявили о готовности к полному прекращению поставок газа из РФ
11:24
Захватчики планируют осуществить провокации в школах Мелитополя, - Иван Федоров
10:57
Фьюри вскочил с трибун и нокаутировал реслера во время шоу в Британии
10:54
ПВО
ПВО Украины сбивает от 50 до 70% российских ракет, – генерал-майор Николай Жирнов
10:37
Эксклюзив
Путин слабеет на внешнем контуре: союзники уже понимают, что с ним будущего не будет, - Марк Фейгин
10:35
В районе Кривого Рога украинская ПВО сбила одну вражескую ракету, - ОК "Восток"
10:26
Инфографика
Курс валют на 4 сентября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
10:18
Обновлено
Россия обстреляла Киевский район Харькова, сгорел ресторан
10:10
Оккупанты "демилитаризовали" в Славянскую автомойку и спортзал
10:00
Эксклюзив
Виталий Портников
Горбачев создал условия, которые народы использовали, он не давал шанса на создание государств, - Портников
09:54
В WSJ узнали, в чем состоит план контрнаступления ВСУ в Херсонской области
09:51
За время полномасштабной войны оккупанты убили 382 украинских ребенка, - Офис генпрокурора
09:36
Как Булгаков участвовал в высылке в Сибирь священников и жителей Дрогобыча
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV