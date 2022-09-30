Об этом сообщили глава ОВА Валентин Резниченко и мэр города Борис Филатов.

"Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Попали по жилому кварталу в центре города - по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие", - написал Резниченко.

Он отмечал, что был сильный пожар, ведь горело админздание с 50 автобусами. Однако подлинные масштабы разрушений выяснялись.

В результате удара рашисты убили одного человека, по меньшей мере двоих ранили.

В свою очередь Филатов также подтвердил удар по местному АТП.

"Кратко, без подробностей. Но я должен сказать всем, кого это касается. Эти ублюдки развалили "искандером" обычное городское АТП. Сгорело почти 50 автобусов", - написал он.

А местных жителей предупредил, что тем, кто планировал с утра ехать по маршрутам 73, 87А, 106, 107, 146 А и 146Б, необходимо тщательно спланировать свое время.

Впоследствии Филатов уточнил: "сгорело более ста автобусов. Это ппц. Завтра добираемся на работу с опозданием".

В Днепре, 29 сентября, раздались взрывы. В результате ракетных ударов была повреждена гражданская инфраструктура.

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