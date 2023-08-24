В Днепре объявлена ракетная опасность: работает ПВО, слышны мощные взрывы
В ночь на 24 августа в Днепре и смежных областях на востоке и юге объявлена ракетная и баллистическая опасность, в городе работает ПВО, слышны мощные взрывы
О ракетной опасности в Днепре и области объявлено около 1:50, информировали Воздушные Силы ВСУ в телеграммах.
Впоследствии опасность распространилась на восточные и юго-восточные регионы, где была объявлена воздушная тревога.
Начиная с 2:27 в городе, по данным телеграмм-каналов, начались мощные взрывы. О них также сообщили корреспонденты "Общественного".
В 02:39 в ПС ВСУ сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.
- Напомним, утром 22 августа в Кривом Роге прогремел взрыв от ракетного удара по городу. В результате пострадал мужчина, повреждены 30 домов и энергетическая инфраструктура.
- В ночь на 23 августа РФ запустила ударные БПЛА в направлении Одесщины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу.
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