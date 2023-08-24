В Днепре объявлена ракетная опасность: работает ПВО, слышны мощные взрывы

О ракетной опасности в Днепре и области объявлено около 1:50, информировали Воздушные Силы ВСУ в телеграммах.

Впоследствии опасность распространилась на восточные и юго-восточные регионы, где была объявлена воздушная тревога.

Начиная с 2:27 в городе, по данным телеграмм-каналов, начались мощные взрывы. О них также сообщили корреспонденты "Общественного".

В 02:39 в ПС ВСУ сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.