В Днепре объявили 28-29 января днями траура из-за расстрела военных на территории Южномаша
В связи с расстрелом нацгвардейцем военных на территории завода "Южмаш" в Днепре объявили траур 28-29 января
Об этом сообщает Днепровский городской совет .
Перед горсоветом, на зданиях коммунальных заведений и предприятий приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.
Также в городе объявили 28 и 29 января днями траура.
Мэрия города выразила соболезнование семьям и близким погибших военных на Южномаше.
- Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.
- Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южномаша, рассказал хронологию своих действий.
- Впоследствии Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двое раненых ничего не угрожают.
- ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южномаша. А командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из- за стрельбы в Днепре.
- Юрий Лебедь стал временным командующим Нацгвардией.
- МВД создало специальную следственную комиссию по установлению причин расстрела.
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