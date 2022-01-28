В Днепре объявили 28-29 января днями траура из-за расстрела военных на территории Южномаша

Об этом сообщает Днепровский городской совет .



Перед горсоветом, на зданиях коммунальных заведений и предприятий приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.



Также в городе объявили 28 и 29 января днями траура.



Мэрия города выразила соболезнование семьям и близким погибших военных на Южномаше.

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