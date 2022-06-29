Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Утром пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди…" - подчеркнул он.

Кроме того, на месте попадания специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр". Накануне россияне направили на Днепропетровщину шесть ракет, четыре из них сбили ВСУ.

28 июня российские войска обстреляли Днепр, разрушив железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. Под завалами стали искать людей.

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