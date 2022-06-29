В Днепре обнаружили погибших под завалами уничтоженного россиянами предприятия
В Днепре нашли тела мужчины и женщины под завалами автотранспортного предприятия, уничтоженного российской ракетой
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Утром пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди…" - подчеркнул он.
Кроме того, на месте попадания специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр". Накануне россияне направили на Днепропетровщину шесть ракет, четыре из них сбили ВСУ.
- 28 июня российские войска обстреляли Днепр, разрушив железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. Под завалами стали искать людей.
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