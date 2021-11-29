В Днепре неизвестные на второй день праздника повалили Ханукию

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции на своей странице в Facebook.



"Следственное отделение полиции №7 открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц", - отмечается в сообщении полиции.



Справка: Ханука - это еврейский восьмидневный зимний праздник, посвященный победе добра над злом.



В 2021 году Ханука началась вечером 28 ноября, а заканчивается 6 декабря.

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