В Днепре неизвестные на второй день праздника повалили Ханукию
В понедельник, 29 ноября, около 5:55 утра в Днепре неизвестные повалили ханукальный светильник, установленный на Европейской площади
Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции на своей странице в Facebook.
"Следственное отделение полиции №7 открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц", - отмечается в сообщении полиции.
Справка: Ханука - это еврейский восьмидневный зимний праздник, посвященный победе добра над злом.
В 2021 году Ханука началась вечером 28 ноября, а заканчивается 6 декабря.
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