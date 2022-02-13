В Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача
Днем в воскресенье, 13 февраля 2022 года, в городе Днепре сотрудники охраны совершили нападение на съемочную группу журналиста-расследователя Михаила Ткача ("Украинская правда")
Подробности приводит сам Ткач у себя в фейсбуке, передает /Еспресо.TV.
"У VIP-терминала аэропорта города Днепра на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона чтобы удалить видео", - отмечает журналист.
В подтверждение своих слов Михаил Ткач приводит соответствующие фото- и видеокадры.
Запрет на съемку представитель охранной фирмы объяснил тем, что съемочная группа якобы находилась на "запретной территории".
Присутствовавшая на месте полиция пыталась помешать конфликту.
"Давайте как-то мирно разойдемся", - сказал Ткачу представитель правоохранителей.
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