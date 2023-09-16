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В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику

16 сентября, 2023 суббота
10:35
Криминал

Заммэра Днепра утвердила сметы на капитальный ремонт школьной крыши и безосновательно перечислила на счет частного предприятия почти 1 млн грн из городского бюджета

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Для проведения строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ Днепра департамент городского совета заключил договоры с частным предприятием.

После выполнения ремонтных работ заместитель мэра подписала и скрепила печатью сметы, в которые директор предприятия внес цены на стройматериалы, которые были в 2 раза выше рыночных.

Таким образом, заместитель мэра безосновательно перечислила почти 1 млн грн из городского бюджета на счет частного предприятия.

Сотрудники Нацполиции провели обыски в жилье фигурантов, в горсовете и на частном предприятии, которому были перечислены средства из бюджета.

Заммэра Днепра и подрядчику инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Фото: Офис Генерального прокурора


Фото: Офис Генерального прокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Днепр
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