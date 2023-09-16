В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику
Заммэра Днепра утвердила сметы на капитальный ремонт школьной крыши и безосновательно перечислила на счет частного предприятия почти 1 млн грн из городского бюджета
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Для проведения строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ Днепра департамент городского совета заключил договоры с частным предприятием.
После выполнения ремонтных работ заместитель мэра подписала и скрепила печатью сметы, в которые директор предприятия внес цены на стройматериалы, которые были в 2 раза выше рыночных.
Таким образом, заместитель мэра безосновательно перечислила почти 1 млн грн из городского бюджета на счет частного предприятия.
Сотрудники Нацполиции провели обыски в жилье фигурантов, в горсовете и на частном предприятии, которому были перечислены средства из бюджета.
Заммэра Днепра и подрядчику инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Фото: Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурораПримечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Правоохранители задержали директора Киевского роддома, нанявшего на работу 17 мнимых работников, на зарплаты которым было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств. Ему сообщили о подозрении в растрате.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное