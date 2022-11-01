Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Известно, что мужчина в Telegram переписывался с администраторами пророссийских каналов в социальных сетях и передавал видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещения ВСУ и военной техники на территории Днепра.

Суд признал горожан виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и арестовал его на 5 лет.

СБУ задержала диверсанта, планировавшего теракты на Одесской железной дороге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb