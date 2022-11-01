В Днепре на 5 лет посадили российского шпиона, сдающего позиции ВСУ
Житель Днепра, передававший врагу данные о перемещении ВСУ, получил 5 лет лишения свободы
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Известно, что мужчина в Telegram переписывался с администраторами пророссийских каналов в социальных сетях и передавал видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещения ВСУ и военной техники на территории Днепра.
Суд признал горожан виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и арестовал его на 5 лет.
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