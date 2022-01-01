В Днепре мужчине оторвало пальца петардой
31 декабря 2021 года на проспекте Ивана Мазепы в Днепре мужчина, подрывая праздничную петарду, остался без пальца
Об этом со ссылкой на местный информационный портал Наш город рассказывает Еспресо.TV .
Муж получил серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.
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"Взрывом ему оторвало фалангу пальца и повредило кисть. Новый год он встречал на больничной койке", - отмечает издание.
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