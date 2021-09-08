В Днепре мужчина стрелял возле магазина из-за покупателя, который был без маски
В Днепре произошла стрельба, в супермаркете один покупатель поссорился с другим. Мужчина выстрелил в своего оппонента из пистолета за то, что тот отказывался надеть маску
Об этом сообщает " Информатор ".
7 сентября, примерно в 20:30, в супермаркете на Тверской улице между покупателями начался спор. Один из них требовал, чтобы другой надел маску. Однако второй покупатель решительно отказывался. Мужчины продолжили свой разговор на улице.
Уже там первый покупатель достал револьвер и выстрелил в другого. В результате пострадавший получил травму. Мужчина попал из револьвера ему в лицо, под правый глаз.
Стрелявший покупатель задержан полицией. При нем, кроме револьвера, нашли электрошокер и газовый баллончик.
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