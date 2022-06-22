В Днепре мужчина бросил гранату в людей. Ранен мальчик

Об этом сообщает местный телеграмм-канал Днепр Областной.

"В жилом массиве Тополь чрезвычайное событие! Какой-то мужчина бросил гранату из окна. Произошел взрыв, в результате которого пострадал мальчик 11 лет", - говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыли сотрудники спецподразделения КОРД. Они взяли штурмом квартиру и задержали злоумышленника.