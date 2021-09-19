В Днепре люди помешали "титушкам" сорвать Кулиш-Фест
В Днепре около сотни молодых людей спортивного телосложения предприняли попытку сорвать Кулиш-Фест
Об этом сообщает Главком .
Фестиваль состоялся в парке "Зеленый гай", где собрались около тысячи человек - среди них активисты, волонтеры и ветераны АТО. Туда же прибыл и экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
На мероприятии было немало семей с детьми. "Титушки", которые организованно прибыли в парк, не скрывали своей симпатии к нынешней власти: громко выкрикивали "Зеленский молодец", нецензурно ругались в адрес "Евросолидарности" и Порошенко, кричали, что "им не место в Днепропетровске".
Возмущенные днепряне не позволили молодчикам испортить праздник, оттеснили их, а нескольких пришлось скрутить. Видео из парка также опубликовала молодежная активистка Динара Габибуллаева. На нем видно, что один из провокаторов пьян, а на вопрос, сколько он выпил, он ответил: "Какая тебе разница?"
По словам местных, молодцы не очень хорошо ориентировались в Днепре, их организованно привезли из Кривого Рога и Запорожья. Эту информацию также подтвердила полиция.
Перед провокацией в парке парней также видели возле офиса партии "Европейская Солидарность", они выкрикивали нецензурные оскорбления.
"Нас не остановят никакие провокации Банковой, которая нас боится", - отметил Петр Порошенко.
По данным местных источников, приезд "титушек" в Днепр организовали по заказу властей. В частности, за организацией может стоять народный депутат от "слуг" Максим Бужанский. Среди "титушек" также заметили мужчину, похожего на помощника спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.
Кулиш-фест традиционно проводят в разных городах Украины по инициативе волонтера и музыканта, лидера группы "Широкий лан" Ярослава Бойко, партийцев "Европейской Солидарности" и ветеранов войны против российской агрессии.
- Напомним, 24 августа в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко.
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