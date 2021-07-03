В Днепре конфликт из-за рекламных бордов закончился ранениями
Вечером в пятницу, 2 июля 2021 года, коммунальщики города Днепра пытались демонтировать билборды на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко
Не допустить этого пытались представители владельца бордов, передает Еспресо.TV .
Как информирует местный портал Наш город , выяснения отношений между сторонами привело к ранению двух сотрудников муниципальной стражи Днепра.
По предварительной оценке, одного из мужчин ранено в голову из травматического пистолета.
Нацполиция объявила план "Перехват", отмечает издание.
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