В Днепре конфликт из-за рекламных бордов закончился ранениями

Не допустить этого пытались представители владельца бордов, передает Еспресо.TV .



Как информирует местный портал Наш город , выяснения отношений между сторонами привело к ранению двух сотрудников муниципальной стражи Днепра.







По предварительной оценке, одного из мужчин ранено в голову из травматического пистолета.



Нацполиция объявила план "Перехват", отмечает издание.





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