Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По состоянию на данный момент, погибли 36 человек, из них 2 ребенка. Травмированы 75 человек (из них 15 детей). Спасены 39 человек (из них 6 детей).

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

По состоянию на 9.10 понедельника было известно о гибели 35 жителей дома, из которых двое - дети.

По состоянию на 08:00 в ГСЧС отмечали, что спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших (из которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется).

15 января в 15:32 пожар в завалах на общей площади 70 м кв. ликвидирован. Развернуто 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

А психологами ГСЧС оказана помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Всего к работам привлечены 577 человек и 103 ед. техники, из них от ГСЧС - 155 человек и 39 ед. техники.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно было разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.

Мир же начал реагировать на такие действия РФ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал , что Россия сознательно атакует гражданские объекты Украины и обстреливает мирных граждан, поэтому мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО. Каллас отметила: "Атаками на Днепр и другие места в Украине Россия снова доказала, что оно террористическое государство".

А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что преступления россиян не останутся безнаказанными, в том числе и ракетный удар по жилому дому.

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