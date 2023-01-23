В Днепре идентифицировали тела 40 погибших жителей многоэтажки, еще 9 человек считаются пропавшими без вести
Из 46 погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января идентифицировали 40 тел. Еще 9 человек считаются пропавшими без вести
Об этом на брифинге 23 января сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис, передает Общественное.
"В результате удара пострадавших — 127, из них 46 человек погибли , в том числе шестеро детей. 40 человек идентифицировали. Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено 6 фрагментов тел", — рассказал он.
По словам Богоноса, идентификация погибших продолжается и может занять около двух недель.
Кроме того, в полицию продолжают поступать заявления о повреждении имущества. В частности, 431 заявление поступило о повреждении имущества, 47 - о повреждении машины и 10 - в отношении админзданий.
- 14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
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