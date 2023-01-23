Об этом на брифинге 23 января сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис, передает Общественное.

"В результате удара пострадавших — 127, из них 46 человек погибли , в том числе шестеро детей. 40 человек идентифицировали. Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено 6 фрагментов тел", — рассказал он.

По словам Богоноса, идентификация погибших продолжается и может занять около двух недель.

Кроме того, в полицию продолжают поступать заявления о повреждении имущества. В частности, 431 заявление поступило о повреждении имущества, 47 - о повреждении машины и 10 - в отношении админзданий.

14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.

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