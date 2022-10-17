В Днепре и области 17 октября будут выключать электроэнергию
Из-за обстрелов оккупантами объектов энергетической инфраструктуры 17 октября в Днепре и области состоятся экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщил директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в своем facebook .
В сообщении говорится, что отключения будут происходить для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы Днепропетровщины, которые произошли в результате обстрелов оккупантов.
"Постарайтесь ограничить использование энергоемких приборов – бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров и зарядите телефоны и павербанки", - пишет Коваленко.
- Ночью 17 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российских крылатых ракеты, одна попала в объект энергетической инфраструктуры.
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