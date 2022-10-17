В Днепре и области 17 октября будут выключать электроэнергию

Об этом сообщил директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в своем facebook .

В сообщении говорится, что отключения будут происходить для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы Днепропетровщины, которые произошли в результате обстрелов оккупантов.

"Постарайтесь ограничить использование энергоемких приборов – бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров и зарядите телефоны и павербанки", - пишет Коваленко.

Ночью 17 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российских крылатых ракеты, одна попала в объект энергетической инфраструктуры.

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