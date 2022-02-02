В Днепре грузовик столкнулся с легковушкой: два человека погибли, один госпитализирован

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .



Сообщение о ДТП в ГСЧС поступило 2 февраля в 00:52. Авария произошла на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и на проспекте Слобожанского Индустриального района Днепра. Людей зажало в поврежденном автомобиле.



По прибытии спасателей было установлено, что столкнулись автомобиль Chery Tiggo и грузовик Renault Magnum.



С помощью буксировочного троса спасатели вытащили машину из-под прицепа грузовика и достали оттуда тела двух человек. Чтобы предотвратить возгорание авто, они выключили аккумуляторные батареи из машин.



В результате аварии погибли водитель 1984 года рождения и пассажир, информацию о котором устанавливают. Пассажир 1984 года был госпитализирован.



К оказанию помощи привлекли 6 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники.

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