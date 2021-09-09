В Днепре грузовик протаранил жилой дом
В четверг, 9 сентября, в Днепре грузовик КамАЗ протаранил жилой дом
Об этом сообщает городской сайт Днепра.
Инцидент случился днем на жилом массиве Мирное.
Водитель грузовика сказал, что он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.
Водитель автотранспорта был трезв и в настоящее время находится на месте происшествия.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и выясняют все обстоятельства инцидента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное