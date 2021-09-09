В Днепре грузовик протаранил жилой дом

Об этом сообщает городской сайт Днепра.

Инцидент случился днем на жилом массиве Мирное.

Водитель грузовика сказал, что он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.

Водитель автотранспорта был трезв и в настоящее время находится на месте происшествия.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и выясняют все обстоятельства инцидента.