В Днепре флаг Беларуси возле мэрии заменили бело-красно-белым: Минск заявил Украине протест, Филатов прокомментировал

Об этом сообщает пресс- служба посольства Беларуси.

"В связи с тем, что мэрия города Днепра не отреагировала на обращение посла Игоря Сокола по факту состоявшегося в городе Днепре акта вандализма, во время которого по решению мэра города Бориса Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", - говорится в сообщении.

В посольстве считают, что со стороны Украины произошел "акт вандализма и циничное проявление недружественного отношения к белорусам". Как говорится в обращении, такими действиями был нарушен "принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств".

Беларусь требует возвращения красно-зеленого флага и официальных извинений.







Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook пояснил, что флаг заменили в рамках молодежной программы "Аллеи многонационального города", которая выиграла финансирование из городского бюджета и направлена на объединение всех национальных общин, проживающих в Днепре. Он отметил, что возле горсовета уже висят флаги Азербайджана, Белоруссии, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всей той чепухи сожженного ума, которую говорил Александр Лукашенко об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом заменили бело-красно-белым", - пояснил Филатов.

Мэр подчеркнул, что этот акт нельзя рассматривать как вмешательство во внешнюю политику государства. А местное самоуправление не может препятствовать желанию граждан выразить политическую позицию.

Позже Филатов написал , что Украина - свободная страна, и молодежь имеет право "вешать в мэрии любые флаги, которые захочет, хоть радужные", а власти Днепру этому не могут препятствовать.

