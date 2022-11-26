В Днепре есть прилет. Пострадала женщина, повреждены 7 домов
Утром субботы, 26 ноября 2022 года, россияне нанесли обстрел по городу Днепр
Об этом в 12:01 заявил мэр Борис Филатов.
"По предварительным данным, по прилету городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП (трансформаторных подстанций – ред.)", - отметил мэр Днепра в телеграмме.
"Аварийные службы уже все уехали на место", - добавил Филатов.
Местные паблики утверждают, что имеют место повторные взрывы и что с первого прилета якобы пострадала частная одноэтажная застройка.
При этом украинские власти подчеркивают недопустимость публикаций фото и видео с места попадания, чтобы не помогать россиянам корректировать огонь.
В 12:36 руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко привел уточненные данные о последствиях российских обстрелов:
"На данный момент известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.
Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу".
Воздушная тревога продолжалась в Днепре с 11:39 до 12:45.
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