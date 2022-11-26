Об этом в 12:01 заявил мэр Борис Филатов.

"По предварительным данным, по прилету городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП (трансформаторных подстанций – ред.)", - отметил мэр Днепра в телеграмме.

"Аварийные службы уже все уехали на место", - добавил Филатов.

Местные паблики утверждают, что имеют место повторные взрывы и что с первого прилета якобы пострадала частная одноэтажная застройка.

При этом украинские власти подчеркивают недопустимость публикаций фото и видео с места попадания, чтобы не помогать россиянам корректировать огонь.

В 12:36 руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко привел уточненные данные о последствиях российских обстрелов:

"На данный момент известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.



Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу".

Воздушная тревога продолжалась в Днепре с 11:39 до 12:45.

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