В Днепре демонтировали памятники российским деятелям Ефиму Пушкину и Александру Матросову
В среду, 4 января, в Днепре демонтировали памятники российскому генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и советскому солдату Александру Матросову
Об этом сообщает Суспильное.
В городе, в рамках декоммунизации и дерусификации, демонтировали сразу два памятника - Ефиму Пушкину, более известному среди местных как "танк" и Александру Матросову. Памятники отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий, где они будут некоторое время храниться.
Оба военных погибли во время Второй мировой войны и были признаны советской властью "Героями СССР".
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