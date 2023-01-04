Об этом сообщает Суспильное.

В городе, в рамках декоммунизации и дерусификации, демонтировали сразу два памятника - Ефиму Пушкину, более известному среди местных как "танк" и Александру Матросову. Памятники отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий, где они будут некоторое время храниться.

Оба военных погибли во время Второй мировой войны и были признаны советской властью "Героями СССР".

В городе Кременчуг Полтавской области 21 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

28 декабря в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.

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