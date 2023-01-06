В Днепре демонтировали памятник российскому ученому Ломоносову
В Днепре в пятницу, 6 января, демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову
Об этом сообщает Общественное .
Отмечаются, что коммунальщики сняли его с постамента с помощью спецтехники. Теперь его увезут на территорию одного из коммунальных предприятий.
- В городе Кременчуг Полтавской области 21 ноября 2022 года убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
- 28 декабря 2022 года в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.
- Также 4 января в Днепре демонтировали памятники российскому генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и советскому солдату Александру Матросову.
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