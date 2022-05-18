В Днепре ПВО сбила одну ракету, вторая - попала по объекту транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшая
В Днепре обломки ракеты, которую сбила ПВО, упали на частный двор: ранена женщина и повреждены два дома
Об этом в фейсбук передает Воздушное командование "Восход" и глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в телеграмм.
"Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома", - подчеркнул Резниченко.
Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.
Утром 18 мая жители Днепра писали о взрывах города. Взрывы подтвердило и Воздушное командование "Восход".
"Днепр. Успешно сработало ПВО. Подробности впоследствии. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - говорится в сообщении.
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