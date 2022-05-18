Об этом в фейсбук передает Воздушное командование "Восход" и глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в телеграмм.

"Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома", - подчеркнул Резниченко.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

Утром 18 мая жители Днепра писали о взрывах города. Взрывы подтвердило и Воздушное командование "Восход".

"Днепр. Успешно сработало ПВО. Подробности впоследствии. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

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