В Днепре активистку избили в подъезде собственного дома

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Активистка рассказала, что ее били руками и ногами по голове.



"Если бы не соседка, меня убили бы. У них были ножи", - сказала Ешонкулова.



Активистка считает, что нападение произошло из-за ее профессиональной деятельности, в частности "борьбе с бандитами".



По данным общественного движения "Честно" , Ешонкулова в 2015 году баллотировалась в Днепровской городской совет от "Оппозиционного блока", но в орган не попала.



Ешонкулова обвиняет в нападении на нее людей бизнесмена Александра Петровского, известного по прозвищу "Нарик".



Также активистка подозревает в причастности к нападению днепровского бизнесмена Эмиля Арутюняна и экс-заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина.



Ешонкулова сообщила, что уехала в карете "скорой" в больницу и пожаловалась на "очень плохое" самочувствие.



В то же время пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области сообщает, что нападение было совершено 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе. Днепр.



Открыли дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.



В полиции отмечают, что среди возможных мотивов преступления рассматривают общественную деятельность пострадавшей.

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