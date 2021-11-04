В "Днепре-1" заговорили о трансфере Коноплянки
Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол заявил, что хотел бы видеть в команде Евгения Коноплянку
Об этом сообщает YouTube-канал "Трендец".
Русол не думает, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка вернется в Днепр в ближайшее время, но хотел бы этого.
"Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Я думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок. Потому что Женя еще способен себя показать на высшем уровне. Но потом не вижу проблем", - сказал Андрей Русол.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его контракт истекает летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 2 млн евро.
- В июле полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача победить в чемпионате Украины.
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