В "Днепре-1" заговорили о трансфере Коноплянки

Об этом сообщает YouTube-канал "Трендец".



Русол не думает, что полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка вернется в Днепр в ближайшее время, но хотел бы этого.



"Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Я думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок. Потому что Женя еще способен себя показать на высшем уровне. Но потом не вижу проблем", - сказал Андрей Русол.



Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его контракт истекает летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 2 млн евро.

В июле полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача победить в чемпионате Украины.