В "Днепре-1" определились с ценой героя матча со Швецией Довбика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Причал".



По информации главного редактора сайта FCDnipro.сom Александра Скляра, сумма в 5 млн евро может вырасти, если к Довбику будет интерес сразу нескольких европейских клубов.



Также сообщается, что сейчас украинцем активно интересуется бельгийский "Гент", который рассматривает Артема как замену другому нападающему сборной Украины Роману Яремчуку.



На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в этом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. В основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победившей Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".