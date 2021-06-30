В "Днепре-1" определились с ценой героя матча со Швецией Довбика
СК "Днепр-1" готов продать украинского нападающего Артема Довбика за 5 млн евро
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Причал".
По информации главного редактора сайта FCDnipro.сom Александра Скляра, сумма в 5 млн евро может вырасти, если к Довбику будет интерес сразу нескольких европейских клубов.
Также сообщается, что сейчас украинцем активно интересуется бельгийский "Гент", который рассматривает Артема как замену другому нападающему сборной Украины Роману Яремчуку.
На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в этом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. В основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победившей Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное