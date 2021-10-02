В Днепр прибыл ГогольFest
Сегодня, 2 октября 2021 года, в город Днепр из Киева приехал ГогольTrain, которым прибыли участники запланированных мероприятий в рамках проведения культурно-художественной акции национального масштаба ГогольFest
Об этом передает Еспресо.TV .
Желающих приобщиться к празднику ждут перформансы, спектакли, лекции, танцы, а также специальное событие под названием "Тру" от основателя фестиваля, режиссера Влада Троицкого.
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Билеты на каждую из локаций продаются отдельно. Их можно приобрести здесь .
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