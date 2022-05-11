В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана
В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи для переселенцев и защитников Украины от Азербайджана
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
"Мы искренне благодарим посольство и народ Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы", - отметила Наталья Костюченко, глава БФ " Фонд обороны страны».
Известно, что в гуманитарной помощи находятся продукты длительного хранения и медикаменты. Их распределят среди тех, кто в этом крайне нуждается, - переселенцы и украинские военные.
- Напомним, 15 апреля Азербайджан отправил 29 тонн гуманитарной помощи украинским беженцам в Молдове. Также 12 марта Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи – пищевых продуктов и лекарств на сумму 5,5 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное