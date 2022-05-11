В Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

"Мы искренне благодарим посольство и народ Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы", - отметила Наталья Костюченко, глава БФ " Фонд обороны страны».

Известно, что в гуманитарной помощи находятся продукты длительного хранения и медикаменты. Их распределят среди тех, кто в этом крайне нуждается, - переселенцы и украинские военные.

Напомним, 15 апреля Азербайджан отправил 29 тонн гуманитарной помощи украинским беженцам в Молдове. Также 12 марта Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи – пищевых продуктов и лекарств на сумму 5,5 млн евро.

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