В "Днепр-1" перешел воспитанник "Бенфики"

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

Нельсон Монте перешел в украинский клуб из португальского "Риу Аве" на правах свободного агента. 26-летний центральный защитник подписал с "Днепром-1" контракт на два года.

Нельсон Монте начинал заниматься футболом в "Бенфике". На взрослом уровне выступал только за "Риу Аве", за который провел 123 матча.

На счету защитника 18 матчей за юношескую сборную Португалии.