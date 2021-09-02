В "Днепр-1" перешел воспитанник "Бенфики"
Португальский футболист Нельсон Монте перешел в "Днепр-1"
Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .
Нельсон Монте перешел в украинский клуб из португальского "Риу Аве" на правах свободного агента. 26-летний центральный защитник подписал с "Днепром-1" контракт на два года.
Нельсон Монте начинал заниматься футболом в "Бенфике". На взрослом уровне выступал только за "Риу Аве", за который провел 123 матча.
На счету защитника 18 матчей за юношескую сборную Португалии.
- 2 сентября стало известно, что новым главным тренером футбольного клуба "Львов" станет белорус Олег Дулуб .
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