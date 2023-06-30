В Дию возвращают услугу смены места жительства
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, что вскоре у Дии снова появится услуга смены места жительства
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в телеграмме.
"Усовершенствовали услугу. Поэтому уже скоро сможете в несколько кликов сменить место жительства без походов в ЦНАП или органы регистрации. Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой смогут воспользоваться женщины и дети", - пишет Федоров.
Министр призвал украинцев зарегистрироваться на бета-тест, чтобы стать первыми пользователями сервиса смены места жительства.
- С 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФОП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
- В Дии также добавили военную облигацию Новая Каховка.
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