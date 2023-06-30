В Дию возвращают услугу смены места жительства

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в телеграмме.

"Усовершенствовали услугу. Поэтому уже скоро сможете в несколько кликов сменить место жительства без походов в ЦНАП или органы регистрации. Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой смогут воспользоваться женщины и дети", - пишет Федоров.

Министр призвал украинцев зарегистрироваться на бета-тест, чтобы стать первыми пользователями сервиса смены места жительства.