В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт. В начале войны их убрали из приложения

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



24 февраля из "Действия" убрали права и техпаспорт в целях безопасности.



"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Действие. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Именно поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Действии", - говорится в сообщении.





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