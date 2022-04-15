В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт. В начале войны их убрали из приложения
В приложении "Дия" вновь освещаются водительские удостоверения и техпаспорт, которые скрыли в начале полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
24 февраля из "Действия" убрали права и техпаспорт в целях безопасности.
"Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверения и техпаспорт в приложении Действие. Мы восстановили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности. Именно поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Действии", - говорится в сообщении.
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