В "Дию" добавят до 10 новых услуг, документы переведут на английский

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в "Дии". В течение месяца они появятся в вашем приложении", - отметил он.



Да, электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство - в бета-тесте появится уже на этой неделе. На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг "Нотариата".



"Вскоре восстанавливаем в приложении "шеринг техпаспорта". Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу", – заметил Федоров.



Также цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.

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