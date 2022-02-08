В "Дию" добавили функцию по генерированию справки о несудимости
Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что с 8 февраля у "Дии" появилась возможность генерировать справку о несудимости
Об этом он написал в Telegram.
"Справка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно", - отметил Федоров.
Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников.
Федоров добавил, что детали использования услуги сообщат на Diia Summit .
- Напомним, 1 февраля у "Действия" появился сертификат о COVID-вакцинации бустерной дозой.
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