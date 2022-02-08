В "Дию" добавили функцию по генерированию справки о несудимости

Об этом он написал в Telegram.



"Справка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно", - отметил Федоров.



Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников.



Федоров добавил, что детали использования услуги сообщат на Diia Summit .

Напомним, 1 февраля у "Действия" появился сертификат о COVID-вакцинации бустерной дозой.