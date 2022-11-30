Об этом в телеграмме информировала Елена Шуляк, глава партии "Слуга Народа".

Так, через сервис "Дія" зарегистрировано 299 тыс. 642 заявки об уничтоженном и поврежденном имуществе украинцев из-за российского полномасштабного вторжения. Шуляк пишет, что общая площадь ущерба составила 20 миллионов 723 тыс. 877 кв. м жилья.

Глава партии "Слуга Народа" уведомила, что из Мариуполя поступило 47 тыс. 407 заявок, в городе повреждено или разрушено почти 3 млн кв. м жилого фонда.

Шуляк сообщает о попытках оккупантов скрыть последствия своих преступных действий: "Чтобы скрыть последствия своих преступлений, оккупанты начали сносить дома в историческом центре Мариуполя и в его окрестностях. Но этого оказалось мало, и они начали убирать дома с карт российского "Яндекса". Вот так — на карте Google дом на улице Азовстальской, 33 еще есть, а в Яндексе и реальности его нет".

"Мы все фиксируем и все отстроим. И не только в Мариуполе", - отмечает она.

Глава "слуг" отчитывается, что Верховная Рада Украины должна провести голосование за реформу о градостроительстве, которая "запустит новые подходы в строительной сфере, обеспечат цифровизацию, высокую ответственность за нарушение и публичный мониторинг".

Напомним, о том, что оккупанты в Мариуполе начали сносить дома в историческом центре города ранее сообщал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Также во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики собираются заселить потерявших жилье в результате боевых действий горожан в "безхозные" помещения.

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