В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
После трансфера Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" новым капитаном "Динамо" станет Виталий Буяльский
Об этом сообщает "ТаТоТакое".
По информации источника, Виталий Буяльский станет новым капитаном киевского "Динамо", а Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов столичного клуба.
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Следующий матч "Динамо" проведет 18 сентября. Соперником киевлян станет полтавская "Ворскла".
- Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук перешел в бельгийское "Вестерло".
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