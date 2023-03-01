В "Динамо" вернулся футболист сборной Венесуэлы

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

С июля 2022 года Эрик Рамирес был в аренде у "Словани", но вторую часть сезона венесуэлец проведет в Украине – форвард вернулся в киевское "Динамо".

"Динамо" уже заявило 24-летнего Рамиреса на вторую часть чемпионата Украины. Нападающий будет выступать под №15.

В нынешнем сезоне Эрик Рамирес сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

Transfermarkt оценивает Рамиреса в 900 тысяч евро.