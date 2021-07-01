В "Динамо" решили заменить травмированного Беседина хорватским бомбардиром
Форвард хорватской "Горицы" Кристиян Ловрич может продолжить карьеру в киевском "Динамо"
Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".
"Динамо" вышло на трансферный рынок из-за травмы украинского форварда Артема Беседина, который пропустит длительный срок. Киевский топ-клуб не может остаться так долго без нападающего.
Главным претендентом на место Беседина является Кристиян Ловрич. Киевляне уже интересовались футболистом в этом году, но сделки между клубами достичь не удалось. Контракт Ловрича с "Горица" рассчитан до 31 мая 2023 года.
В этом сезоне 25-летний Кристиян Ловрич сыграл за "Горица" 32 матча, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.
В марте этого года Ловрич дебютировал в сборной Хорватии по футболу.
- 17 марта сообщалось, что "Динамо" активно интересуется нападающим хорватской "Горицы" Кристияном Ловричем.
- 30 июня стало известно, что травмирован Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
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