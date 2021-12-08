В "Динамо" перешел воспитанник "Монако"
Алжирский футболист Ноа Нехар перешел в киевское "Динамо"
Об этом Нехар написал в Instagram.
Воспитанник французского клуба "Монако" выложил фото с футболкой "Динамо", сообщил, что подписал с киевлянами в Лиссабоне контракт и будет играть за их юношескую команду.
"С большой гордостью объявляю о подписании моего первого профессионального контракта с "Динамо". Спасибо моей семье, моему агентству и родственникам за поддержку на этом этапе моей жизни. Начинается тяжелая часть", – написал Нехар.
- Напомним, "Динамо" находится в Лиссабоне, где сегодня сыграет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".
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