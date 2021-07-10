В "Динамо" перешел белорусский футболист, который выступил против режима Лукашенко
Киевское "Динамо" арендовало у московского ЦСКА белорусского форварда Илью Шкурина, который выступил против режима Александра Лукашенко
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
"Динамо" арендовало Шкурина у ЦСКА до лета 2022 с правом последующего выкупа.
21-летний форвард является воспитанником "Витебска" и выступал за российский клуб с 2020 года, за который сыграл 19 матчей и забил 3 гола.
В августе 2020 Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране у власти находится самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
- 8 июля сообщалось, что форвард московского ЦСКА Илья Шкурин может перейти в киевское "Динамо" .
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