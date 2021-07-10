В "Динамо" перешел белорусский футболист, который выступил против режима Лукашенко

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"Динамо" арендовало Шкурина у ЦСКА до лета 2022 с правом последующего выкупа.

21-летний форвард является воспитанником "Витебска" и выступал за российский клуб с 2020 года, за который сыграл 19 матчей и забил 3 гола.

В августе 2020 Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране у власти находится самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.