В "Динамо" определились с трансферными планами на зиму: кого хотят купить киевляне

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub.



По информации Цыганика, в зимнее трансферное окно "Динамо" не станет активным участником трансферного рынка. Киевляне не вышли в плей-офф еврокубков, поэтому боссы клуба не собираются тратить большие деньги для усиления состава



Однако в "Динамо" хотят подписать центрального защитника и форварда. Среди нападающих в шорт-листе есть Артем Довбык из СК "Днепр-1".



Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу также хотел бы опытного игрока в центр обороны, чтобы тот помогал прогрессировать молодым Александру Сироте и Илье Забарному.

23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".

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