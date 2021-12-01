В "Динамо" определились с трансферными планами на зиму: кого хотят купить киевляне
Этой зимой киевское "Динамо" будет искать нового форварда и центрального защитника
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub.
По информации Цыганика, в зимнее трансферное окно "Динамо" не станет активным участником трансферного рынка. Киевляне не вышли в плей-офф еврокубков, поэтому боссы клуба не собираются тратить большие деньги для усиления состава
Однако в "Динамо" хотят подписать центрального защитника и форварда. Среди нападающих в шорт-листе есть Артем Довбык из СК "Днепр-1".
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу также хотел бы опытного игрока в центр обороны, чтобы тот помогал прогрессировать молодым Александру Сироте и Илье Забарному.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
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